Geen woede of twijfel bij FC Twente na zeperd

WAALWIJK - Er was geen woede, geen gestress, geen twijfel. Bij FC Twente werd maandag vrij gelaten gereageerd op de eerste nederlaag na 16 duels. Het ruime verlies bij RKC (4-1) werd gezien als een bedrijfsongeval. „Vrijdag vergroten we onze voorsprong weer.”

‘Geen paniek, kalm blijven en vooral geen gekke dingen doen’. De trainer en de aanvoerder spraken maandag in de catacomben bij RKC woorden van dezelfde strekking. Voor de goede orde: Twente kan wel een stootje verdragen na de opgebouwde buffer van de laatste maanden. De balans na de nederlaag bij RKC: met nog zes duels te gaan koestert Twente een voorsprong van acht punten op Sparta.

Natuurlijk: elke speler en trainer zal zoiets zeggen na een domper. Denk maar eens aan de teksten bij PSV afgelopen zondag na de nederlaag bij Ajax. Daar werd ongeveer hetzelfde geroepen. Soms komen zulke zinnen geforceerd over en probeert de koploper naar buiten toe een facade op te bouwen. Zo van: kijk ons eens rustig zijn, wie staat er nou bovenaan? Het verlies is geen deukje, maar een krasje in ons vertrouwen’.

Dat Twente een keer onderuit ging is, is geen verrassing. Vroeg of laat gaat zo’n serie er aan. Daarbij komt nog dat het spel in de meeste wedstrijden te weinig houvast gaf om te denken dat dit elftal schadevrij zou blijven tot aan het eind toe. Bij de kampioensploeg van 2010 wist je na een tijdje: maak je niet druk, het komt wel goed. Dat vertrouwen geeft dit elftal de supporter niet. Het is nog te vaak met kunst en vliegwerk dat de zege naar de overkant gebracht moet worden. Eigenlijk balanceert Twente al tijdje op een evenwichtsbalk en daar kun je een keer vanaf vallen. Het is een wonder dat het niet eerder is gebeurd, zo kun je het ook zien.

Belangrijk is nu: hoe ga je met de eerste nederlaag sinds vier maanden om? Het was na al die successen in elk geval even wennen. Peet Bijen merkte maandagavond op dat hij blij was dat er vrijdag alweer een wedstrijd op de rol staat. Dan kun je de focus snel verleggen en hoef je niet al te lang blijven hangen in het resultaat bij RKC. Twente heeft het voordeel dat het nu twee keer binnen een week achter elkaar thuis speelt. Na FC Dordrecht wacht Telstar. In de eigen Grolsch Veste heeft Twente in 2019 nog alle wedstrijden gewonnen. Van de zes resterende competitieduels speelt de ploeg er nog vier in Enschede. Garanties heb je met dit elftal en in de eerste divisie nooit, maar dat moet de club wel een bepaalde zekerheid geven in deze fase van het seizoen. Voor de goede orde: de enige achtervolger Sparta moet vrijdag naar FC Den Bosch en kan zich geen misstap permitteren.

Als Twente twee keer wint, is de titel nagenoeg binnen. En misschien is de klus op zondag 14 april wel officieel geklaard. Als Sparta uit de duels tegen Den Bosch en TOP Oss bijvoorbeeld maar een punt pakt, is Twente op die zondag zonder te spelen kampioen.