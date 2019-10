Gelijkspel vrouwen FC Twente in Eredivisie Cup

De return volgde op het eerste treffen, dat in Eindhoven eindigde in een 5-1 zege voor PSV. Op Sportcampus Diekman opende de Enschedese formatie vrijdagavond de score, Fenna Kalma schoot raak vanaf de penaltystip.

In de tweede helft zorgde Katja Snoeijs voor de gelijkmaker, waarna PSV dankzij opnieuw een treffer van Snoeijs op een 2-1 voorsprong kwam. In de 62ste minuut volgde zelfs het derde doelpunt van PSV, ditmaal dankzij Rachel Cuschieri: 1-3 in Enschede.