Gemeentelijke steun FC Twente wettelijk toegestaan

Daarnaast speelt de Wet financiering decentrale overheden een rol bij de beoordeling of de financiering al dan niet toegestaan is. Deze stelt dat het, voor de uitoefening van de publieke taak, toegestaan is om leningen te verstrekken en garanties te verlenen aan commerciële bedrijven. De definitie van deze publieke taak is aan de gemeente zelf om te bepalen.

Soortgelijke gevallen

Op de vraag van de Kamerleden of er in de afgelopen jaren meerdere noodlijdende voetbalclubs zijn gered, schreef de minister in haar antwoord: ,,Ik beschik niet over gegevens met betrekking tot het aantal keer dat gemeenten commerciële sportclubs hebben geholpen met het afwenden van een faillissement. Het is mij evenmin bekend of andere gemeenten het voornemen hebben om financiële steun te verlenen of op dit moment steun verlenen aan professionele sportclubs. Pas als er sprake is van staatssteun die ter goedkeuring moet worden aangemeld bij de Europese Commissie, heeft mijn ministerie een rol.”