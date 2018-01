Gerard van den Belt: 'Ik ben me bewuster van macht'

ENSCHEDE - Over wat er allemaal bij FC Twente is gebeurd, wil Gerald van den Belt het niet meer uitvoerig hebben. De directeur van Cambuur keert dinsdagavond vooral met een positief gevoel terug in Enschede.

Had je er tijdens de loting voor de kwartfinale van de beker op gehoopt: FC Twente - Cambuur?

"Ik zat te kijken en er waren al zes ploegen uit. Ik dacht nog: tegen wie spelen we dan toch? FC Twente dus. Dat is voor mij extra leuk. Ik kom graag in De Veste, ben ook nog bij de bekerwedstrijd tegen Ajax geweest. Er kwam meteen een stortvloed van reacties van oud-collega's en mensen om me heen. Ondanks de omstandigheden heb ik het altijd leuk gevonden."

Van den Belt begon begin 2015 als financieel directeur bij FC Twente, maar keerde ruim anderhalf jaar later terug bij Cambuur. Liever had hij willen blijven, maar de club had zich verbonden aan het onderzoeksrapport van Ben Knüppe, die de financiële toestand bij de club aan de kaak stelde. Daarin stond dat Van den Belt mocht blijven, maar niet in zijn functie. Dus ging hij, per 1 oktober 2016.

Is dat vervelende gevoel al verwaterd?

"Ja. Ik vind het nog altijd jammer dat het zo is gelopen, maar niet meer dan dat. Ik vond het een eer om bij FC Twente te werken."

Heb je iets positiefs aan al die toestanden overgehouden?

"Ik heb nog steeds veel contacten in Twente. Dat is altijd goed gebleven. Bestuurlijk gezien heb ik er veel lessen uit getrokken. Ik denk bij alles meer na of het later in een ander daglicht kan komen te staan. Notulen stel ik nadrukkelijker op, ik deel veel meer informatie en wil overal alles van weten. Ik ben me bewuster van macht en de verdeling daarvan."

Kun je een voorbeeld noemen?

"Heel simpel: de voorzitter van Cambuur kende ons mondeling de bonus van een maandsalaris toe vanwege behaalde financiële en sportieve doelstellingen. In de vergadering van de raad van commissarissen heb ik dit nogmaals benoemd, zodat het ook vastlag in de notulen. De voorzitter reageerde verbaasd: we hadden het mondeling toch al geregeld? Ik zei: 'Wat als je dood neervalt en over drie jaar is de club failliet?'. Dan zegt iedereen dat de directie zichzelf geld uitkeerde zonder medeweten van de RvC. In deze tijd moet je die dingen echt vastleggen."

Volledig scherm Gerald van den Belt bij zijn aanstelling als directeur van FC Twente. © Marieke Bakker DTCT

Is het na alle commotie goed om terug te zijn in Leeuwarden?

"Ik maakte twee jaar geleden heel bewust de keus om van Cambuur naar Twente te gaan. Als je dan terugkeert, is dat niet gepland. Maar ik word gewaardeerd en heb met de bouw van het nieuwe stadion een heel leuke opdracht. Het is een mooie club, pure kult, heel Engels en volks. Vrouwen van 68 gaan in gebreide Cambuur-truien met een fles bier in de hand naar het stadion. Ik heb wel zorg dat het verandert als we weggaan uit de stad. De huidige buurt baalt dat we gaan verhuizen, de nieuwe buurt is bezorgd dat we komen."

Waarom dan toch die hele onderneming?

"Als het stadion vol zit en de lampen aan zijn, dan is het voetbalkult van de hoogste orde. Maar in werkelijkheid is het oud en versleten. Het kan niet meer."

Quote Het motto van de Cam­buur-sup­por­ters is: 'Het is een enorme kutclub, maar wel de mooiste kutclub van Nederland' Gerard van den Belt

Is het een heel andere club dan FC Twente?

"Ja, de Leeuwarder is heel ruw, alles is een drama of schandalig. Het voetbalsentiment is heel negatief. Het motto van de supporters is: 'Het is een enorme kutclub, maar wel de mooiste kutclub van Nederland'. Daarom is het ook goed dat de twee directeuren niet uit Leeuwarden komen. Het is goed om nuchtere mensen te hebben bij een emotionele volksclub."

En FC Twente?

"Heeft inmiddels alles weer om die mooie, sympathieke club te zijn. Het publiek blijft komen en de ploeg steunen en financieel is Twente relatief gezond."

Is dat zo? Er wordt nog steeds gezegd dat FC Twente failliet gaat als de club degradeert.

"Elke club van die orde van grootte krijgt het financieel moeilijk bij degradatie."

Jullie staan in de middenmoot van de eerste divisie, maar in de beker doen jullie weer goed mee. Vorig jaar de halve finale, nu alweer de kwartfinale.