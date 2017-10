'Gertjan is een Tukker en heeft altijd naar FC Twente gewild'

ENSCHEDE - Gertjan Verbeek (55) vroeg in zijn jeugd Kick van der Vall en Epy Drost om handtekeningen. Nu is hij zelf trainer van FC Twente. De oefenmeester tekende maandag een contract tot de zomer van 2019. Van kind tot hoofdcoach in Enschede.

Jonge jaren

,,Er woonden spelers van FC Twente in een appartement tegenover Gertjan’’, vertelt Gerrit Jan Soetman. Hij en Verbeek groeiden samen op in Enschede. Verbeek woonde aan de Spartastraat, Volkmar Gross en Johan Zuidema aan de overkant. Spelers uit de gloriejaren van FC Twente, halverwege de jaren 70. De jonge Gertjan Verbeek vond het prachtig. Hij was bezeten van voetbal.

Doelman Volkmar Gross van FC Twente, hier geklopt door Jupp Heynckes in de UEFA Cup-finale

Soetman: ,,Als we konden, keken we naar trainingen van Twente in het Diekman. Je had toen van die fotokaarten van spelers, die kregen we dan. Na een training was het altijd wachten, wachten, wachten, tot de voetballers waren omgekleed. Stonden we met 20 jongens om die auto’s om handtekeningen te vragen.’’

Verbeek heeft het altijd gewild. Gertjan is een Tukker, past bij de Twentenaren Foppe de Haan

Gerrit Jan Soetman Ze zijn nog steeds vrienden. ,,We zien elkaar niet heel vaak, hij is een workaholic'', zegt de triatleet. ,,Diep in zijn hart was het Gertjans wens om trainer te worden van FC Twente. Ik vind het mooi, ik denk dat hij ervoor zorgt dat er een stukje herkenbaarheid terugkomt. Hij wil dat zijn visie, ook de visie is van de club waar hij werkt, anders begint hij er niet aan.''

Studententijd

Foppe de Haan kent Verbeek al sinds diens studententijd op het CIOS in Heerenveen. ,,Ik was docent van het keuzevak ‘voetbal’. Tijdens rapportvergaderingen werd er steevast gediscussieerd over een student: Gertjan Verbeek. De softe leraren vonden hem veel te gedreven, te fanatiek en te duidelijk. Hans Westerhof en ik hielden dan een pleidooi voor hem, wij vonden dat zijn mentaliteit juist goede kanten had. Hij is typisch een geval van ruwe bolster, blanke pit.’’

De Haan werd trainer van Heerenveen en kwam Verbeek daar weer tegen. Hij was naast zijn studie, profvoetballer geworden. ,,Ik stelde hem soms op en soms niet. Ja, haha, oei. Hij werd verhuurd aan Heracles, na zijn terugkeer is hij nog een tijd onze vaste linksback geweest. Zijn inzet was enorm, hij ging maar door. Op basis van zijn drive heeft hij het als matige voetballer tien jaar volgehouden.’’

Fopp de Haan in zijn Heerenveen-jaren

Dat hij nu naar FC Twente gaat, vindt De Haan mooi. ,,Hij heeft het altijd gewild. Gertjan is een Tukker, past bij de Twentenaren. Ze houden van het type harde werker.’’

Hoofdtrainer

Jan Smit en Verbeek kennen elkaar sinds een jaar of vijftien en zijn goede vrienden geworden. ,,Hij vertelde me over FC Twente, ik ben blij dat hij een nieuwe club heeft waar hij graag heen wil’’, zegt de oud-voorzitter van Heracles en huidige voorzitter van de Raad van Commissarissen van de KNVB.

,,Gertjan stond aan de basis van de ontwikkeling van Heracles, hij werkt keihard en heeft enorm veel kennis. Hij is duidelijk en zoekt de confrontatie. Het ging bij ons in Almelo soms hard tegen hard. Gertjan is iemand die een leider accepteert als die capaciteiten heeft. Dat had hij met Riemer en met mij ook. We kwamen er altijd uit. Hij eist prestaties, maar als je zijn respect afdwingt, is het goed.’’

Botsing

Gertjan Verbeek als trainer van Heracles Almelo, met naast hem Martin Pieckenhagen en Hendrie Krüzen

In Almelo werkte Verbeek ook samen met Hendrie Krüzen, de huidige assistent-trainer van Peter Bosz bij Borussia Dortmund. Ze werden vrienden, maar Krüzen weet dat het ook anders uit kan pakken. ,,Hij botst met mensen. Als je niet in zijn straatje past, kan hij bot zijn. Ga je de discussie met hem aan, dan moet je niet op je mondje gevallen zijn en met goede argumenten komen. Ik ben vooral trots dat hij het, ondanks allerlei perikelen, altijd op zijn eigen manier heeft gedaan. Ik hoop alleen maar dat hij succes heeft bij FC Twente."