Geslaagde rentree Hidde ter Avest bij Udinese

Ter Avest miste de eerste twee maanden van het seizoen vanwege een knieblessure. Tegen Torino stond hij in de basis. Ter Avest speelde in de 5-3-2 formatie in de rechterzone. De Tukker is bezig aan zijn tweede jaar in de Serie A. Hij verruilde vorig jaar FC Twente voor Udinese. In zijn eerste seizoen in Italië kwam hij tot 13 optredens. Udinese staat op dit moment op de tiende plaats in Italië.