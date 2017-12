Gestaakte wedstrijd Ajax - FC Twente Vrouwen wordt dinsdag hervat

FC Twente zakt naar laatste plek

10 december FC Twente is na de vijftiende speelronde afgezakt naar de laatste plaats in de eredivisie. De Tukkers deelden voor het weekend die positie nog met Roda JC, maar die ploeg sprokkelde zondagmiddag een punt tegen FC Groningen (2-2). Bijna had het er nog slechter uitgezien voor Twente, want Roda verspeelde een 2-0 voorsprong.