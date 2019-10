Gewonnen bekerduel FC Twente kwam geen moment tot leven

VIDEO Henk ter Heege (94) tachtig jaar lid van Sportclub Enschede: ‘Deel van mijn leven geworden’

5:15 ENSCHEDE - Hij was 7 in 1932 toen zijn Sportclub Enschede kampioen van het oosten werd. Hij was 11 toen zijn club in de kampioenscompetitie met 2-1 van Ajax won. Henk ter Heege (94) kan veel vertellen over ‘zijn’ vereniging. Hij is dan ook al tachtig jaar lid van Sportclub Enschede. „Ik heb wel eens bij FC Twente gekeken, maar dat deed me niet veel. Sportclub is en blijft mijn club!”