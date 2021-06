Giovanni Troupée keert terug bij FC Twente

Troupée is afkomstig van FC Utrecht waar zijn contract afliep. Hij is daardoor transfervrij. Troupée speelde na de winterstop in 2020 ook al even voor FC Twente, maar toen werd de competitie afgebroken vanwege de coronacrisis. Daarop keerde hij terug naar FC Utrecht.

Met Troupée staat het aantal nieuwelingen bij FC Twente inmiddels op vier. Eerder kwamen al doelman Lars Unnerstall, spits Manfred Ugalde en Virgil Misidjan. Daarnaast werden Kik Pierie en Luca Ilic nog een jaar gehuurd. FC Twente gaat later in de voorbereiding bekijken of er nog een rechtsback bijkomt.

De prioriteit ligt op dit moment bij een rechter centrale verdediger en een spits. Voor die eerste plek is oud-Heracles-aanvoerder Robin Pröpper nog steeds in beeld. Eén van de spitsen die in Enschede op het lijstje staat is die van Jürgen Locadia. De oud-aanvaller van PSV ging in 2018 na enkele goede jaren in de eredivisie naar Brighton, dat hem een jaar later verhuurde hem aan Hoffenheim. Nadat ook hier een basisplaats uitbleef, sloot Locadia zich in februari 2020 voor een halfjaar op huurbasis aan bij FC Cincinnati. Die club heeft hij inmiddels de rug toegekeerd. Bij Brighton lijkt hij geen toekomst meer te hebben.