Gladon naar Birmingham, Promes lacht om roddels

socialsIn deze wekelijkse rubriek worden alle interessante en komische social media-updates van de sporters uit onze regio verzameld. Ook volgen we de verrichtingen van oud-spelers van Heracles Almelo en FC Twente op de voet. In deze editie onder meer aandacht voor de nieuwe woonplaats van Paul Gladon en babynieuws bij Vincent Vermeij en Nick Hengelman.

Hengelman vader

Nick Hengelman kon zijn geluk niet op toen hij afgelopen week vader werd van een dochtertje. De reservedoelman van FC Twente deelde het heugelijke nieuws met zijn volgers op Instagram. Het dochtertje, luisterend naar de naam Sela Mae, maakt het net als haar moeder goed.

Hoi Hoi, ik ben er! Afgelopen dinsdag is Sela Mae geboren om 18:34. Mijn 2 toppertjes maken het goed! 💪🏻😍 Een foto die is geplaatst door null (@nickhengelman) op 29 Jun 2018 om 9:59 PDT

Babyboom in Almelo

Niet alleen babynieuws in Enschede, want ook in Almelo staat het nodige te gebeuren. Tim Breukers wordt vader, net als Vincent Vermeij. De spits van Heracles deelt op social media een foto van zijn hond met daarnaast de foto's van de echo, die verklappen dat Vermeij samen met zijn vriendin in januari volgend jaar hun eerste kindje verwachten.

❤️ Een foto die is geplaatst door null (@vinvermeij) op 2 Jul 2018 om 14:16 PDT

Gladon naar Birmingham

Een transfer naar Aston Villa of Birmingham City voor Paul Gladon? Even leek zijn vriendin Gionara Maipauw op Facebook te suggereren dat haar vriend een nieuwe club had gevonden in Birmingham. Het huisje achter de post verklapt echter al snel dat het stel enkel een nieuwe woning heeft gevonden in Birmingham. Van daar is het een half uur rijden naar zijn club Wolverhampton Wanderers, dat hem uitleende aan Heracles.

Promes lacht geruchten weg

De sportwereld werd vorige week opgeschrikt met het nieuwsbericht dat Quincy Promes zou zijn opgepakt op Ibiza. Johan Derksen wist in het voetbalpraatprogramma VI Oranje blijft thuis te melden dat de oud-speler van FC Twente rake klappen zou hebben uitgedeeld, waarop hij gearresteerd zou zijn door de Spaanse politie. Promes reageert via Instagram op de geruchten en doet het af met een lach.

When you see the lies on the internet ! Een foto die is geplaatst door null (@qpromes) op 30 Jun 2018 om 1:26 PDT

Ter Avest dankbaar

Met een prachtige transfer naar Udinese laat Hidde ter Avest FC Twente na tien jaar voor wat het is. De verdediger doorliep de jeugdopleiding in Enschede en haalde zo het eerste elftal. Hij deelt op Instagram drie foto's met zijn volgers, waaronder zijn debuut bij FC Twente in de bekerwedstrijd tegen De Graafschap. Op 17 december 2014 kwam de geboren Tukker binnen de lijnen voor Orlando Engelaar. 'Eens een Tukker, altijd een Tukker.'

Na 10 jaar FC Twente, heb ik gekozen voor een nieuwe uitdaging. Ontzettend veel meegemaakt, mooie en minder mooie momenten. Bovenal heel erg dankbaar en vooral trots dat ik voor mijn clubbie heb mogen spelen in de Grolsch Veste!! Ik wil via deze weg alle spelers, staf, medewerkers en vooral de supporters bedanken voor alle onvergetelijke jaren. Ik wens jullie allemaal heel veel succes voor komend seizoen, om ervoor te zorgen dat deze club weer komt te staan waar het hoort te staan!!💪🏼💪🏼 Eens een tukker, altijd een tukker!!❤️ Een foto die is geplaatst door null (@hiddetavest) op 30 Jun 2018 om 5:19 PDT

Afscheid van een droom

Ook Stefan Thesker maakt van Instagram gebruik om iedereen bij FC Twente te bedanken voor de afgelopen 2,5 jaar. 'Het was altijd een droom van me om terug te keren bij mijn club. Jammer genoeg was het nu de tijd om mijn loopbaan bij een andere club een vervolg te geven', schrijft de verdediger bij zijn post. Thesker speelt volgend seizoen voor het Duitse Holstein Kiel.

Beste FC Twente supporters en medewerkers, Ik wil iedereen heel hartelijk danken voor de afgelopen 2 1/2 jaar! Er zijn zo veel dingen gebeurd, leuke en minder leuke dingen, maar we waren er altijd voor elkaar en dat ga ik nooit vergeten. Het was altijd een droom van me om terug te keren bij mijn club. Jammer genoeg was het nu de tijd om mijn loopbaan bij een andere club een vervolg te geven. Ik ga heel veel mensen binnen en buiten de club missen! Ik wens jullie heel veel succes volgend seizoen en dat jullie samen de club weer naar de eredivisie brengen!! Hoop jullie allemaal ooit weer te zien in de Grolsch Veste!! Ik heur hier!! Groetjes Stefan Een foto die is geplaatst door null (@) op 29 Jun 2018 om 3:26 PDT

'Mission Complete'

Terwijl in Europa en andere delen van de wereld niet meer gevoetbald wordt in clubverband, gaat Samuel Armenteros rustig door met scoren. De Zweed bewees met een doelpunt afgelopen weekeinde andermaal zijn waarde voor Portland Timbers. Armenteros scoorde na een klein uur spelen en zag zijn ploeg vervolgens met 3-2 winnen van Seattle Sounders. 'Mission Complete', was de spits van mening.