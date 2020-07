Go Ahead Eagles durft het nog wel een keer aan met Douglas

ENSCHEDE - Bij FC Twente geloven ze niet meer in een comeback van Douglas, maar in Deventer denken ze daar anders over. Go Ahead geeft de 32-jarige Enschedeër vanaf zaterdag de kans een contract af te dwingen.

Douglas speelde voor het laatst in 2017 een wedstrijd, waarna hij zijn ambitie als prof liet varen. Maar Douglas werkte in de voorbije periode aan een rentree. Vorig seizoen probeerde hij al bij Emmen onderdak te vinden, maar dat werd geen succes. Onlangs hengelde hij naar een proefperiode bij zijn oude club FC Twente, maar de Enschedese beleidsbepalers geloven niet meer in een comeback van de speler die in 2010 Nederlands kampioen werd met FC Twente. Volgens Douglas, zo liet hij onlangs in Voetbal International weten, is hij in korte tijd van 115 kilo naar 95 gegaan.

Trainer goede bekende

Douglas krijgt nu de kans bij Go Ahead Eagles en gezien het recente verleden zou dat wel eens zou laatste strohalm op een terugkeer als prof kunnen zijn. In Deventer komt hij in elk geval een oude bekende tegen, want oud-FC Twente-oefenmeester Kees van Wonderen is daar sinds kort trainer. In een interview in Voetbal International gaf hij aan dat hij zelfs nog droomde van het Nederlands elftal. Douglas is afkomstig uit Brazilië, maar heeft de Nederlandse nationaliteit.

Nog een oud-speler van FC Twente

Ook een andere oud-FC Twente speler mag zich aan Van Wonderen laten zien. Jarni Kooiman, opgeleid bij Twente, is vanaf komende zaterdag ook op proef bij Go Ahead. Koorman is afkomstig van PEC Zwolle waar hij ondanks een paar optredens in het eerste elftal niet doorbrak.