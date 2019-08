'Godje' weet na PSV dat de opofferingen het waard waren

In de kleedkamer voor de wedstrijd tegen PSV schoot het even door hem heen: hier heb ik het al die jaren voor gedaan, dit is het begin van iets nieuws. Later in de warming-up in De Grolsch Veste zag Godfried Roemeratoe opnieuw de beelden van zijn eerste jaren bij FC Twente aan zich voorbij trekken. Het gastgezin, al die uren in de trein en het alleen zijn. Soms was het afzien en loodzwaar, maar hij hield vol. "Daarna werd ik vooral opgepept door het publiek en het spandoek. Het was indrukwekkend, ik had er zoveel zin in."