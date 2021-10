Goed nieuws FC Twente: Vaclav Cerny keert woensdag terug op het veld

Cerny scheurde in januari van dit jaar in de wedstrijd tegen Ajax zijn kruisband. Het was de tweede keer dat de Tsjech dat overkwam. Wat volgde was de zoveelste revalidatie in zijn nog prille loopbaan. Hoewel Cerny meerdere keren aangaf dat het herstel goed verliep, wilde hij voor zichzelf niet de druk van een einddatum voelen. Inmiddels staan bijna alle lichten op groen. Cerny keert woensdag terug in de selectie, al zit de rem er nog wel op. Zo moet hij alle fysieke contacten vermijden en dient hij zich in de partijen afzijdig te houden. Het is nog niet precies aan te geven wanneer hij weer zijn eerste wedstrijdminuten kan maken.