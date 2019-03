Goed nieuws: Ziekenboeg FC Twente bijna leeggestroomd

Ander goed nieuws is dat Haris Vuckic voor hete eerst sinds zijn kruisbandletsel een nagenoeg hele trainingsweek met de groep heeft afgewerkt. „We hopen dit seizoen nog gebruik van Haris te maken”, zegt Pusic. „In de voorbije dagen zag je meteen wat hij aan kwaliteit en uitstraling meebrengt. Het is hem ook enorm gegund, want Haris is een heel positieve jongen die keihard heeft gewerkt om fit te worden.”

Dat Pusic Zekhnini, Assaidi en Nacho in de selectie heeft opgenomen, wil niet zeggen dat hij ze ook meteen in de basis beginnen. „Ze zijn fit genoeg om bij de groep te zitten, maar niet iedereen is ook al honderd procent wedstrijdfit”, aldus Pusic.