Gonzalo Garcia Garcia weet al heel goed waar hij heen wil met FC Twente

Hij had het best even spannend gevonden, de eerste meters als hoofdverantwoordelijke op het trainingsveld, met de nieuwe staf. Maar als het op zijn voetbalfilosofie aankomt, heeft de nog maar 35-jarige Gonzalo Garcia Garcia weinig twijfels. De debutant maakte de spelers bij de eerste bijeenkomst na de vakantie al meteen deelgenoot van zijn visie. "Het belangrijkste doel is natuurlijk dat we ons handhaven. En dat we daarnaast spelers gaan ontwikkelen, want dat is de levensader van deze club", zegt hij.