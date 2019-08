Gonzalo Garcia na zege FC Twente: ‘Scheidsrechter zijn is moeilijk’

GRONINGEN - Gonzalo Garcia pakte zaterdagavond zijn eerste zege als trainer van FC Twente. Met 4 punten uit de eerste twee duels tegen PSV en FC Groningen kent de Uruguayaan een topstart met FC Twente. ,,Dit is fantastisch, ook al was het vanavond lang niet altijd even goed.”

Garcia doelt daarmee vooral op de openingsfase van zijn ploeg, waarin FC Twente even overlopen werd door een veel sterkere thuisploeg. ,,Het eerste kwartier hadden we het moeilijk. Daarna kwamen we beter in de organisatie, kregen we een penalty en kreeg Aitor nog een goede kans. Het ging toen gelijk op. Na de rust was het heel anders", aldus de oefenmeester.

Hoog tempo

Hij doelt daarmee op de twee rode kaarten die FC Groningen vlak voor rust kreeg. ,,Gelukkig scoorden we snel via Keito, maar daarna was het te traag. We spelen niet intens genoeg en brachten in de aanval te weinig . We dachten enkel aan het resultaat. Als je het tempo hoog houdt en de aanval zoekt, dan scoor je hier vijf of zes doelpunten.”

Gekke wedstrijd