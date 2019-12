Gonzalo Garcia:‘We doen er alles aan’

FC Twente stopte veel werklust in de wedstrijd: „We probeerden vooruit te spelen en kansen te creëren, alleen zat het tegen. We zitten in een lastige fase.” Beide teams zochten de kleedkamers op met een 1-2 tussenstand. Gelijk na de thee scoorde FC Twente de gelijkmaker. De thuisploeg ging vervolgens op jacht naar de voorsprong, maar later gaven ze de wedstrijd compleet uit handen. „We hadden pech en elke fout werd vanavond met een doelpunt afgestraft. Het is moeilijk, want je stopt er veel energie in en je krijgt er niks voor terug. We doen er alles aan, aldus de coach van de Tukkers