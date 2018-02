Gouden KNVB-beker donderdag op de Oude Markt te zien

Donderdag tussen 16.00 uur en 20.00 uur is de gouden dennenappel te zien op de Oude Markt. Mensen kunnen de beker bekijken, of kunnen er een selfie mee maken. Vrijdag is de beker te zien in Rotterdam, zaterdag in Tilburg en zondag in Alkmaar, waar fans van de tegenstander van FC Twente, AZ de beker kunnen bekijken.