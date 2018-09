Grasshopper verlost FC Twente van miskoop

Gjorgjev begon de competitie in de eerste wedstrijd van het seizoen nog wel als basisspeler, maar zijn rol was al snel uitgespeeld. Hij speelde zijn wedstrijden vooral bij de beloften en na de komst van Gertjan Verbeek als trainer was er voor hem zelfs geen plek meer in de eerste selectie. Beide partijen zaten met elkaar in de maag. Twente wilde van hem af, omdat in de huurconstructie was opgenomen dat de club Grasshopper moest betalen als hij niet in actie zou komen.