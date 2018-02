Groep supporters wacht spelersbus FC Twente op in Hengelo

Verbeek: 'We werden na blessure Ter Avest onrustig'

25 februari UTRECHT - FC Twente verloor zondag met 3-1 bij FC Utrecht en blijft zo nog zonder overwinning in 2018 en tevens in degradatiezorgen. ''Utrecht won uiteindelijk verdiend, maar we hadden het voor rust aardig op orde en hadden toen uit moeten lopen'', blikte trainer Gertjan Verbeek na afloop terug.