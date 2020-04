Grollenaar Daan Rots tekent profcontract bij FC Twente

Technisch directeur Ted van Leeuwen weg bij FC Twente

28 april ENSCHEDE - Ted van Leeuwen vertrekt aan het eind van dit seizoen bij FC Twente. „De directie van FC Twente is na evaluatie tot de conclusie gekomen dat het beter is dat de wegen van Ted van Leeuwen en FC Twente zich scheiden”, zo staat er in het officiële persbericht van de club te lezen.