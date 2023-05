Groots afscheid van Wout Brama in uitgelaten Grolsch Veste

Een klein uurtje na zijn huldiging voor dertigduizend toeschouwers wilde Brama op de persconferentie nog even terugkomen op zijn woorden op het veld. „Ik zit hier naast de trainer (Ron Jans, red.) en ik ben vergeten hem te noemen in mijn dankwoord. Maar ik wil de trainer bedanken voor het feit dat hij in 2018 me belde en vroeg of ik nog door wilde gaan. Ik had net een heel zwaar jaar in de Keuken Kampioen Divisie achter de rug en dat deed me heel goed”, aldus Brama.