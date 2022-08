Grote personele problemen bij FC Twente, Jans zet Misidjan uit selectie

Ook Virgil Misidjan ontbreekt. De buitenspeler kan zich niet schikken in het feit dat hij tegen Excelsior op de bank zit. „En daarom slaan we met hem een wedstrijdje over”, aldus trainer Ron Jans. Misidjan viel afgelopen zondag tegen Volendam in en maakte een slechte indruk.

Omdat Julio Pleguezuelo ook niet fit is, is er een basisplaats voor Max Bruns. Hij viel tegen Volendam in de tweede helft ook al in. Bruns stond een keer in de basis, vorig seizoen in de uitwedstrijd bij RKC. De verwachting is dat Ricky van Wolfswinkel op tien gaat spelen, waardoor Manfred Ugalde in de punt staat.