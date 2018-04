Gunstig doelsaldo kan FC Twente helpen in strijd om lijfsbehoud

FC Twente betaalde in ’16/’17 bijna 4 ton aan ma­ke­laars­com­mis­sies

3 april ENSCHEDE - FC Twente heeft in het seizoen 2016/2017 383.455 euro betaald aan makelaarscommissies. Dat heeft de KNVB berekend. Daarmee staat de club vijfde, achter de traditionele top 3 en AZ. Nummer 1 is Ajax, dat bijna 10 miljoen kwijt was aan makelaarsvergoedingen.