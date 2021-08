‘Had FC Twente niet gewoon met Vlap of Sadilek moeten beginnen?’

Fardau Wagenaar en Leon ten Voorde nemen zoals gebruikelijk het weekend door in de Podcast De Ballen Verstand. Wat FC Twente betreft: misschien zat de grootste constatering wel in de manier waarop er was gespeeld. Je kunt verliezen, maar voetballend leek het wel op het FC Twente van vorig seizoen en dat is juist iets wat ze nou niet meer willen in Enschede.

Uiteraard gaat het ook over de opstelling van FC Twente waarin nog geen ruimte was voor de nieuwelingen Michel Vlap en Michal Sadilek. Was dat verstandig of niet nu Vlap bij zijn invalbeurt meteen de beste was? „Achteraf had je beter met één van de twee kunnen beginnen. Dan zet je de toon in de wedstrijd en wissel je na een uur de één voor de ander.” En dan nog iets verrassends: schuilt er in Jesse Bosch de rechtsback van de toekomst?