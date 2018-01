Hake: 'Cambuur weer naar de eredivisie helpen'

"Na een aantal maanden niet op het veld gestaan te hebben, ga ik nu mijn voeten weer in het (kunst)gras zetten", vertelde Hake (46) tijdens zijn presentatie. "Het bezig zijn met spelers en staf – dat geeft een goed gevoel. Cambuur heeft een aantal jaren in de eredivisie gebivakkeerd en is nu in de Jupiler League weer aan het opkrabbelen. Ik kon me prima vinden in het idee om Cambuur weer naar de eredivisie te helpen."

Meerdere clubs

Hake liet weten dat hij de afgelopen periode door meerdere clubs is benaderd. "Maar dat doet niet ter zake. Cambuur heeft me gevraagd en dat is een club die ik dan gelijk serieus neem. Dat gevoel versterkte alleen maar tijdens de gesprekken." Ook ging hij nog even kort in op zijn ontslag in Enschede. "Daar ben ik in het begin redelijk gefrustreerd over geweest", vertelde hij. "De steun van spelers, staf en supporters heeft me wel goed gedaan. Maar daar koop je op zo'n moment niks voor. Je bent namelijk geen trainer meer."