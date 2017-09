Hake denkt dat hij de tijd krijgt bij FC Twente

,,Dat is voor een deel ook wel verklaarbaar, omdat we meerdere spelers op het veld hadden die voor het eerst met elkaar samenspeelden. De voetbalcommunicatie was niet altijd even goed, en dat kan ook niet na 1 dag. Ook niet na 2 dagen. Dat heeft tijd nodig."

Tijd is er vaak niet in de voetballerij, al denkt Hake dat het vertrouwen in hem aanwezig is bij de clubleiding. „Of ik die tijd van bovenaf nog krijg? Ik denk het wel. Maar die vraag zul je aan andere mensen moeten stellen. Maar ik heb er het volste vertrouwen in dat we dit gaan ombuigen.''