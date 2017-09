Hake staat weer met lege handen: ‘Gelukkigste gewonnen’

Wel stak Hake de hand in eigen boezem. “De gelukkigste heeft misschien wel gewonnen, maar dat moet je afdwingen en dat hebben we te weinig gedaan. In de eerste helft hebben wij de momenten gehad om de eerste goal te maken. Dat hebben we nagelaten”, zei Hake.

FC Twente toonde zich in de tweede helft wisselvallig, zag ook Hake. “Er waren ook momenten dat we de bal veroverden en ‘m maar zo wegschoten. Dan moet je de rust bewaren. Dat verschil in niveau, in een helft, is nog te groot. De langdurigheid van de kwaliteit mag nog wel wat langer.”