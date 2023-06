Hammarby-fans willen meer stoeltjes in Grolsch Veste: ‘Natte droom voor jullie dat de machtige ‘Bajen’ uit Stockholm komen’

Voor de wedstrijd in de tweede voorronde van de Conference League zijn voor fans van Hammarby IF 1500 kaarten beschikbaar. Dat is het maximale aantal en is volgens de UEFA-regels vastgesteld, laat een woordvoerder van FC Twente weten. Om 1500 Zweedse gasten in het uitvak onder te kunnen brengen, moet deze plek vergroot worden. Dat betekent dat een aantal seizoenkaarthouders in vak 323 hun eigen plek niet kan terugkopen voor deze Europese wedstrijd. Voor hen wordt een andere plek gereserveerd op de tweede ring, aldus FC Twente.