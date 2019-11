Haris Vuckic maakt na zeven jaar rentree in nationale ploeg Slovenië

Vuckic speelde tot dusverre één keer voor Slovenië en dat was tegen Schotland in 2012. Daarna werd de speler, die zijn vaderland als groot talent verliet voor een avontuur in Engeland, niet meer opgeroepen. Door zijn goede prestaties dit seizoen bij FC Twente kwam de clubtopscorer weer in beeld. De Slovenen hebben nog een kleine kans om zich te plaatsen voor het EK. Dinsdag speelt Slovenië tegen Polen.