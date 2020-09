Helemaal leeg zal De Grolsch Veste zaterdag niet zijn

ENSCHEDE - Bij FC Twente gaan ze er vanuit dat er zaterdag ongeveer 200 mensen in De Grolsch Veste zullen zijn bij de wedstrijd achter gesloten deuren tegen Emmen. De club is nu bij alle afdelingen aan het inventariseren hoeveel personen er rond het duel nodig zijn.

FC Twente had voor het duel van komende zaterdag 8000 kaarten verkocht. Daarmee was De Grolsch Veste volgens de oude coronamaatregelen uitverkocht.

De nieuwe maatregelen houden niet in dat er helemaal geen mensen zijn in De Grolsch Veste, zoals eerder in de voorbereiding tegen het Duitse Holstein Kiel het geval was. Toen waren er op een zaterdagmiddag pakweg 20 mensen van de club in het stadion bij het duel achter gesloten deuren.

Clubs veel personeel

In de competitie tegen Emmen is dat anders. Bij FC Twente hebben ze dinsdagmorgen het draaiboek van eerder dit jaar van de KNVB over spelen zonder publiek er weer bij gepakt. Vast staat dat je het met elf tegen elf, een scheids-, twee grensrechters en een vierde man er nog lang niet bent. Veel wedstrijdselecties bestaan tegenwoordig uit 23 spelers. Tel daar de technische en medische staf en de materiaalmannen nog bij en je zit zo op een man of 70. En dan hebben we het nog niet eens over die paar clubfunctionarissen die er altijd bij zijn.

Grote delegatie FOX

Om de wedstrijden goed te kunnen coveren op tv neemt FOX-Sports doorgaans 40 tot 50 mensen mee. Elke afdeling van de club is nu in kaart aan het brengen wie er zaterdag hoe ook dan aanwezig moeten zijn. Veel

Vrijwilligers



Bij een normale competitiewedstrijd zet FC Twente 750 vrijwilligers in. Dat aantal is in een stadion zonder fans niet nodig, maar om alles draaiende te houden zal toch een aantal ingezet moeten worden.

Het meeste kantoorpersoneel van FC Twente werkt sinds dinsdagmorgen weer thuis. Afgesproken is dat er één iemand per afdeling ‘op het stadion’ werkt.