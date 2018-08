Helligen Hendrik tipt 'Tedje' over Twentse boeren

DEGRADATIESHOWENSCHEDE - Helligen Hendrik tipte technisch-directeur Ted van Leeuwen van FC Twente in de Grote Twentse Degradatie Show over verschillende versterkingen, die Van Leeuwen ‘gratis kan ophalen’ in respectievelijk Wit-Rusland, Spanje en Duitsland. Maar liever dan ‘deze exoten’, ziet Hendrik ‘Twentse boeren’ bij FC Twente.