Helmond Sport-aanvaller George kan ‘zijn’ FC Twente aan titel helpen

HELMOND - De een zegt dat hij het rustig aan moet doen, de ander stelt juist dat hij Sparta moet pijnigen. Het is duidelijk dat Dylan George (20), gehuurd van FC Twente, vrijdagavond voor een pikant potje staat. Als hij met Helmond Sport van Sparta wint, zijn de Tukkers vrijdag al kampioen van de Keuken Kampioen Divisie. ,,Het zou mooi zijn als we Sparta uit kunnen schakelen”, zegt George.

Toen bekend werd dat de kampioenswedstrijd van FC Twente tegen Jong Ajax vrijdagavond niet doorgaat, kreeg Dylan George al vrij snel een berichtje van de fysiotherapeut van FC Twente. ,,Hij stuurde: ‘Ga je Sparta wel pijn doen?’ Ik heb hem teruggestuurd dat ik mijn best ga doen”, zegt George, die sinds de winterstop door Helmond Sport wordt gehuurd van FC Twente. Hij zit ook nog in de groepsapp van de Tukkers, maar wordt door zijn (ex-) teamgenoten verder met rust gelaten. ,,Ik bemoei me er niet al te veel mee, ik ben nu speler van Helmond Sport.”

FC Twente-verdediger Peet Bijen stelde tegenover Tubantia dat hij hoopt dat Sparta de wedstrijd wint. Hij zou het een ‘anti-climax’ vinden als FC Twente zonder te spelen kampioen zou worden. Wout Brama maakte zich er verder niet echt druk om en ziet wel wat het wordt. Of George nog tussen twee vuren zit? Nee, de aanvaller van Helmond Sport is helder: ,,Ik snap Peet wel, maar ik ga die wedstrijd echt niet expres verliezen. Ik wil winnen.”

Volledig scherm Dylan George speelt al sinds zijn vijftiende voor FC Twente © Reinier van Willigen

Geen spijt

Voor George voelt de titel van FC Twente ook ‘een beetje’ als die van hem. Hij kwam voor de winterstop tot vier invalbeurten en één basisplek in Enschede. ,,Ik heb niet veel gespeeld, maar Twente is wel mijn club. Ik heb er in de winter ook zelf voor gekozen om verhuurd te worden. Of ik het nu niet zonde vind dat ik het kampioenschap niet mee kan vieren? Nee, ik heb geen spijt van mijn overstap. Ik heb voor mijn eigen ontwikkeling gekozen”, zegt George. De laatste weken maakt hij volop minuten bij Helmond Sport, nadat hij aanvankelijk lange tijd uit de roulatie was met een kuitblessure. Nu is hij weer fit, tegen NEC luisterde hij zijn basisdebuut op met een goal.