Helmond Sport blokkeert kaarten Twente-fans

Noodkreet jeugdspe­ler FC Twente met huisdiere­nal­ler­gie

22 augustus ENSCHEDE - Het oogde als een noodkreet: jeugdspeler Boy Nijgh (15) van FC Twente, die via Facebook een gastgezin in de regio zoekt waar hij komend seizoen kan verblijven. „Elke dag 250 kilometer heen en weer in de auto tussen Enschede en Stadskanaal is geen doen”, zegt moeder Harmke van Sleen.