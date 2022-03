‘Heracles heeft de opvolger voor Blaswich in huis en Jans moet slimmer omgaan met Cerny’

In Eindhoven liet Koen Bucker zien dat hij in de schaduw van Janis Blaswich zich aan het ontwikkelen is tot een prima doelman. „Hij is beter dan heel ballenvangers in de eredivisie. Het roept de vraag op of Heracles in de zomer nog op zoek moet naar een nieuwe doelman. En ze hebben Brouwer, die uitgeleend is aan Emmen, ook nog.”