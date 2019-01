Heracles ruim onderuit tegen hekkensluiter Bundesliga

De wedstrijd op het trainingscomplex van Hannover duurde twee keer een uur, omdat de trainers van beide ploegen hun spelers allemaal een uur in actie wilden laten komen. Heracles-trainer Frank Wormuth stelde in het eerste uur de verwachte basiself voor het duel tegen FC Groningen op. Alleen de backposities wijzigde hij: Wout Droste en Lennart Czyborra speelden het eerste uur, Tim Breukers en Bart van Hintum het tweede uur.

Geen kans

Heracles kwam al na tien minuten op achterstand door een goal van Bobby Wood. De speler van Hannover profiteerde nadat Brandley Kuwas onnodig balverlies leed op het middenveld. Bij de tweede goal, een vrije trap, ging doelman Janis Blaswich niet vrijuit. Twee minuten voor het eerste uur gespeeld was, maakte Wood er nog 3-0 van. Heracles zette er weinig tot niets tegenover: de ploeg kwam ten overstaan van 560 toeschouwers amper in de buurt van de goal van de tegenstander.

Van der Water

Wormuth wisselde de gehele ploeg in de tweede helft. Met Breukers als aanvoerder, Silvester van der Water in de aanval en Jesper Drost op het middenveld. Ook deze elf Almelose spelers hadden zeer veel moeite met de hekkensluiter in de Bundesliga. In de 83e minuut werd het op het modderige veld 4-0 door een goal van Nicolai Müller, maar uiteindelijk viel in de 90e minuut toch de Almelose goal. Van der Water ging er alleen vandoor en bleef oog in oog met de doelman koel: 4-1.