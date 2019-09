Heracles-trainer Frank Wormuth: ‘We hebben geluk gehad’

„Twente was in de eerste helft beter”, vond Wormuth. „We kwamen niet in de wedstrijd. Het probleem was niet alleen ons eigen spel, maar ook dat van Twente. Zij speelden fantastisch. Maar voetbal is soms een spel van momenten en wij scoorden vlak voor rust op twee goede momenten. Na rust ben ik trots op de ploeg. Techniek en tactiek zijn onderdelen van het spel, maar vechten hoort er ook bij. En dat hebben we gedaan.”

Teleurstelling

Zijn collega Gonzalo Garcia toonde zich teleurgesteld: „We waren niet gelukkig vandaag, maar op sommige momenten ook niet goed genoeg. Ik vond dat we niet goed begonnen, maar na een kwartier kregen we de wedstrijd onder controle en kregen we een paar goede kansen. Het is jammer dat we vlak voor rust slapen bij de gelijkmaker. Hun verdediger (Pröpper, red) schoot de bal uit een verdedigende actie en daar we niet op alert op. De 1-2 was een prachtige goal. In de tweede helft wisten we dat het moeilijk zouden krijgen want zij zijn goed in de counter en hadden het voor het strafschopgebied goed staan.”