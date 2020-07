Heracles treft in voorbereiding Arjen Robben en FC Twente gaat naar De Kuip

De eerste wedstrijden worden op zaterdag 1 augustus gespeeld en Heracles is dan meteen op tv te zien. De ploeg van Frank Wormuth oefent dan in en tegen het FC Groningen van Arjen Robben, aftrap 20.00 uur. Op zondag 9 augustus is PEC Zwolle in Almelo de tegenstander (16.45 uur).

FC Twente

FC Twente speelt een dag later om 18.45 uur in De Grolsch Veste tegen Fortuna Sittard. Op zondag 16 augustus is Feyenoord in Rotterdam de tegenstander (16.45 uur).

Het is voor het het eerst de clubs in het betaalde voetbal massaal tegen elkaar oefenen in de voorbereiding. Dit idee is ontstaan in de coronacrisis toen het hele voetbal stil lag en FOX Sports en de clubs op zoek waren naar nieuwe inkomstenbronnen.