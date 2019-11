Herfstrapport FC Twente: op koers, maar het blijft schrapen

Gonzalo Garcia is een groot fan van het FC Twente van 2007, met het prachtig roulerende middenveld Engelaar - El Ahmadi - Bakkal/Aissati - maar hij weet inmiddels dat elke trainer vroeg of laat wordt geconfronteerd met de beperkingen van je materiaal. Er zit onmiskenbaar meer structuur in de ploeg ten opzichte van vorig seizoen, maar het combinatievoetbal dat Garcia bij zijn entree als trainer voor ogen had, is lastig te realiseren met de huidige groep.



Dat FC Twente volgens de data de meeste passes van alle clubs verstuurt in het eerste deel van het veld en het laagste schotpercentage van de eredivisie heeft, is geen toeval. Dat zegt iets over de hang naar zekerheden van de ploeg. Te vaak gaat op de cruciale posities de bal terug of opzij, te weinig durven de spelers op zoek te gaan naar het toeval of geluk.



Bij FC Twente is de selectie voor een groot deel opgebouwd uit huurlingen, jonge spelers die voor het eerst op het hoogste niveau spelen en spelers met een krasje die na een opleiding bij een topclub om wat voor reden ook nooit zijn doorgebroken. Dat zie je terug in de grilligheid in wedstrijden. FC Twente heeft moeite om tegenslagen weg te stoppen en heeft te weinig spelers die na een tegenslag boos worden en van zich af gaan bijten. Lindon Selahi heeft dat gif wel, maar wie nog meer? Wout Brama kan het ook, maar hij is onder Garcia bankzitter geworden.