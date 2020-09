Herstelde Pierie op de bank bij FC Twente

COLUMN Vak-P als stilte­coupé? Het is alsof het altaar uit de kerk is gehaald

12 september Ruud Lanjouw begon opeens over Marcel Mentink. Die had hij als kind nog zien spelen. Marcel Mentink uit Beckum voetbalde bij FC Twente en werkte daarnaast bij Hagemeyer in Hengelo. Dat was in de Diekmantijd nog heel gewoon. Tegenwoordig woont Mentink in Haaksbergen en biedt hij spelers uit de opleiding die van ver komen, een veilig thuis. Zo was Marcel 'de pleegvader' of 'oppasoom' - of hoe je dat ook moet noemen - van Ramiz Zerrouki toen hij uit Amsterdam in het verre oosten terechtkwam.