Het broodje beenham als symbool van verlangen

Als ze bij de KNVB één dezer dagen weer bij de overheid aankloppen om het belang van het voetbal te onderstrepen, dan doen ze er goed aan het succes van FC Twente eens voor het voetlicht te brengen. Want wie of wat voor instantie krijgt het in deze onzekere tijd voor elkaar op één dag meer dan achtduizend mensen in een regio te binden voor een jaar, terwijl ze geen idee hebben of ze ook überhaupt ook maar iets te zien krijgen?