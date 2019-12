Het chagrijn is terug bij FC Twente na nederlaag tegen Vitesse

Supporters die voortijdig het stadion verlaten, supporters die tijdens en na de wedstrijd de spelers en de trainer uitfluiten, een veelbesproken wissel voor rust, een blunderende invaller, dramatisch verdedigen, een elftal dat zich bij de eerste tegenslag overgeeft en uiteindelijk een dikke nederlaag op eigen veld tegen een opponent die al zes wedstrijden op rij niet heeft gewonnen: de crisis waarin FC Twente op de valreep van het jaar is beland, zag er zaterdag zo uit. Niet eerder dit seizoen was de teleurstelling na een verlies zo groot als op de avond waarop de alarmbellen afgingen in Enschede. Niet eerder ook was het gemopper over de keuzes van de trainer zo duidelijk hoorbaar als dit keer. Het chagrijn is weer eens in alle hevigheid terug in De Grolsch Veste.