Het gaat er nu om spannen bij FC Twente: ‘Maar wij voelen geen stress’

„De week van de waarheid.” Trainer Ron Jans lacht er ontspannen bij. „Dit is toch alleen maar mooi? Ik zou qua druk niet willen ruilen met de clubs die nu onderin staan.” Neemt niet weg dat er voor FC Twente in de laatste drie duels nog het nodige op het spel staat. „We hebben een geweldig seizoen en daar willen we iets aan overhouden”, aldus Jans. En dat iets is de vierde plaats, waardoor de Tukkers een plek in de onvoorspelbare play-offs bespaard blijft.