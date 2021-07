Het gat met de mannen is nog tonnen, maar de vrouwen van FC Twente komen eraan

De vrouwen van FC Twente hebben hun eigen cao, net als hun collega’s bij Ajax en PSV. Het is een logische stap vooruit, op weg naar nog meer professionalisering. „Al zal het nog lang duren voor we het gat met de mannen dichten. Dat is natuurlijk ook niet zo raar”, vindt Suzanne Giesen (28) van FC Twente. „Zij zijn al jaren langer onderweg dan wij.”