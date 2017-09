Het is dringen voor een plekje tussen lijnen bij FC Twente

Hake noemt een groep van 28 spelers 'geen optimale situatie'. Meer wil hij er niet over kwijt, omdat hij in de praktijk nog niet met de gehele nieuwe groep heeft gewerkt. In het ideale plaatje heeft Hake er maximaal 22. Normaal gesproken kun je wissels/afvallers doorschuiven naar de beloften, maar die selectie zit met 20 veldspelers en 2 keepers al propvol, net als de groep van onder 19 die uit 23 voetballers bestaat. Dat brengt het totaal voor de bovenste drie teams bij Twente op 73.

Zelfstandig elftal

Ter vergelijking: PEC Zwolle tikt de 60 speler nog niet aan. FC Utrecht, dat met de beloften in de Jupiler League uitkomt, zit ongeveer op hetzelfde aantal als Twente. ,,Wij hebben bij de aantallen vooral naar FC Groningen gekeken", zegt Michel Jansen, die als hoofd opleiding verantwoordelijk is voor Jong FC Twente en onder 19. ,,Zij spelen ook met de beloften in de zaterdag derde divisie, waardoor je in het weekend niet de beschikking hebt over spelers uit de eerste selectie, omdat ze vaak op dezelfde dag spelen. Net als Groningen hebben wij er voor gekozen om van Jong een zelfstandig opererend elftal te maken. Dat betekent dat je werkt met een dubbele bezetting van alle posities. En bij de jeugd weet ik niet anders dan, dat je daar hetzelfde traject volgt met een mix van eerste en tweedejaars."

Volgens Hake is zo'n maximale bezetting niet nieuw bij Twente. ,,Ik weet nog dat ik in 2010 als trainer van de beloften ook makkelijk elf tegen elf kon spelen op de training, omdat de eerste selectie heel goed bezet was." Dat was in de tijd dat Twente tot de top van Nederland behoorde en met een selectie op Champions League-niveau was uitgerust. In die tijd speelde Twente ook in Europa lange tijd mee, waardoor er op drie podia werd gespeeld. Dat is nu niet meer het geval. Het probleem dient zich aan dat er te teveel voetballers zijn voor te weinig plekken.