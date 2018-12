‘Het is niet altijd makkelijk om speler en trainer van Twente te zijn’

„Het is niet altijd eenvoudig om speler van Twente te zijn. Het is ook niet eenvoudig om trainer van Twente te zijn. Het is een mooie, maar ook emotionele, gepassioneerde club waar altijd veel druk op staat. Het was in de voorbije dagen niet altijd leuk, maar we hebben aangetoond dat we tegen die druk bestendig zijn.”

Pusic was in Volendam trots op zijn ploeg, zei hij. „De reactie van de spelers na afloop was veelzeggend”, aldus de oefenmeester. „Hoe ze elkaar omhelsden op de eigen helft was mooi om te zien. We hebben voor elke millimeter gestreden, gedisciplineerd gespeeld en karakter getoond. We hebben laten zien wat we in onze mars hebben. Het enige dat ik de spelers kan verwijten is dat we de wedstrijd niet eerder hebben beslist.”