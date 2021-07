Het is rond: FC Twente legt Pröpper vast

Je mag naar elke club, maar niet naar de aartsri­vaal: 'We hopen dat je huilend van het veld stapt’

16:53 Het is zo goed als rond: Robin Pröpper (27) tekent bij FC Twente. Hij is niet de eerste die de gevoelige overstap maakt. De meest recente gevallen waren Tim Breukers en Glynor Plet in 2012. Hoe zal het de oud-aanvoerder van Heracles vergaan? „We hopen dat je huilend van het veld gaat.”