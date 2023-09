Het komt toch goed voor FC Twente Vrouwen: ‘Wedstrijd op karakter naar ons toe getrokken’

Één minuut voor midder­nacht is het rond: De 5 meest opmerkelij­ke lastminute­deals bij FC Twente en Heracles

Het is vandaag (vrijdag 1 september) de slotdag van de transferwindow en dan gebeuren de meest doldwaze dingen in het betaald voetbal. FC Twente en Heracles kunnen er over meepraten: de vijf meest opmerkelijke lastminutedeals in Enschede en Almelo op een rij.