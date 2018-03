Het loodzware programma van FC Twente én de concurrenten

Wie is de nieuwe trainer van FC Twente?

18:12 ENSCHEDE - Marino Pusic krijgt de zware taak om FC Twente in de eredivisie te houden. Pusic is sinds 2015 werkzaam in Enschede. Hij was eerst assistent van René Hake. Toen Hake in oktober 2017 op straat werd gezet, was hij voor een week interim. Pusic won van Roda JC en Eindhoven (beker) en verloor van Excelsior. Twee dagen later werd Gertjan Verbeek gepresenteerd als de nieuwe hoofdtrainer en technisch manager. Hij keerde daarna terug in zijn oude rol als assistent.