Het optimisme in de regio is groot: gaat het op dit moment niet te goed met FC Twente?

Jan Streuer kijkt in Düsseldorf ontspannen naar de warming-up als hij hoort dat de tegenstander over een week al aan de competitie begint. „Dan wordt dit een zware dobber. Je wilt natuurlijk altijd winnen, maar soms is het wel eens goed dat je in de voorbereiding een keer verliest. Dan weet je meteen weer waar je staat en waar je nog tekortkomt”, zegt de technisch directeur van FC Twente met de lastige pot in het vooruitzicht. Het verloopt iets anders. Terwijl bijna alle eredivisieclubs in deze periode keihard onderuit gaan tegen Duitse tegenstanders, wint FC Twente die middag met 5-1 van de club uit de Tweede Bundesliga.